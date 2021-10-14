Фильм про библиотеку Ивана Грозного снимут в Вологодской области

Режиссер Глеб Орлов снимет фильм про библиотеку Ивана Грозного в Вологодской области

В Вологодской области на территории Музея фресок Дионисия в селе Ферапонтово снимут фильм о библиотеке Ивана Грозного. Об этом сообщает «Российская газета».

Игровая лента посвящена поискам легендарной библиотеки Ивана Грозного, прозванной Либерией. Персонажи фильма обнаруживают документ, доказывающий существование библиотеки, и устраивают охоту на нее.

Съемки картины пройдут в местах, в которых бывал Иван Грозный — Ферапонтово, Москве и Казани. Режиссером ленты выступил Глеб Орлов, в фильме снялись Александр Серебряков, Тихон Жизневский, Артем Ткаченко и Диана Пожарская.

Рабочее название картины — «Сокровища Ивана Грозного».

Ранее в октябре сообщалось, что в России снимут фильм про посадку самолета в кукурузном поле в 2019 году.