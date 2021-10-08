В России снимут фильм про посадку самолета в кукурузном поле в 2019 году

Пилот Дамир Юсупов рассказал про создание фильма о посадке самолета в кукурузном поле

Пилот Дамир Юсупов рассказал, что летом 2022 года планируется начать съемки фильма, посвященного событиям посадки самолета в кукурузном поле в 2019 году. Об этом герой России сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Юсупова, известная кинокомпания предложила ему выступить консультантом для помощи в создании картины. Другие подробности пока не раскрываются.

Публикация вызвала восторг у пользователей сети. «Отличная новость!», «Такие истории обязательно нужно экранизировать!», «Прекрасная идея! Успехов в реализации», «Наконец-то, я очень ждал этого», «Аж мурашки пошли от новости», «Ваш подвиг этого достоин!», «Поздравляем вас!», «Будем с нетерпением ждать», — такие комментарии оставили они.

Ранее в ноябре 2019 года пилотам авиакомпании «Уральские авиалинии», которые в августе совершили аварийную посадку самолета Airbus A321 на кукурузном поле в Подмосковье, вручили звезды Героев России. Так, награды получил командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин.

15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц, во время посадки один из двигателей отвалился.