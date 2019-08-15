Командир аварийно севшего Airbus рассказал о посадке на кукурузном поле

Решение о посадке пассажирского самолета Airbus A321 на кукурузном поле в Подмосковье было принято после того, как второй двигатель лайнера вышел из строя. Об этом сообщил командир экипажа Дамир Юсупов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» (запись доступна на сайте телеканала).

По его словам, мощности двигателей не хватало для продолжения полета и удерживания набранной высоты. «Высота была незначительная. Первоначально появилось решение развернуться, посадить самолет, но когда увидели, что второй двигатель тоже отказывает, (...) у меня появилось решение — сажать самолет только перед собой», — сказал он.

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Однако позднее командир экипажа понял, что «касание с землей неизбежно», и попытался как можно мягче посадить лайнер, чтобы касание было «с минимальной вертикальной скоростью». «Безопасней сажать самолет без шасси, он мог перевернуться, и последствия могли бы быть хуже», — подчеркнул он.

Собеседник телеканала также отметил, что подготовка к вылету проходила в штатном режиме.

Юсупов добавил, что нисколько не ощущает себя героем, несмотря на то, что многие его так называют. «Выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — пояснил командир.

Ранее 15 августа стало известно о том, что пилоты, осуществившие аварийную посадку самолета «Уральских авиалиний» в поле, вернутся к работе после разрешения врачей. Глава Росавиации Александр Нерадько рассказал, что психическое состояние пилотов удовлетворительное, но «эмоциональный фон несколько повышенный, что естественно для здорового человека».

Летевший из Москвы в Симферополь самолет с 226 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский утром 15 августа вскоре после взлета. Согласно последним данным, за медицинской помощью обратились 74 человека.

По предварительной информации, у лайнера отказали двигатели после попадания в них стаи чаек. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить пилотов самолета к наградам. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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