По мотивам шоу «Орел и решка» снимут фильм с Бортич и Гудковым в главных ролях

По мотивам телевизионного шоу о путешествиях «Орел и решка» снимут полнометражный фильм. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Кинопоиск».

Картина, о которой идет речь, будет называться «Орел и решка. Кино». В ней будет рассказываться история о том, как продюсер проекта решил устроить съемки программы в «одной из самых закрытых стран мира», чтобы не допустить закрытия шоу, поскольку из него ушли все ведущие, режиссеры и операторы.

На данный момент неизвестно, где пройдут съемки и кто будет их финансировать. Отмечается, что главные роли исполнят Александра Бортич, Александр Молочников, Александр Гудков и Екатерина Варнава.

Ранее ведущая и блогерша Регина Тодоренко рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время работы на проекте «Орел и решка». В частности, она отметила, что возможность сходить в душ — это роскошь для ведущих.