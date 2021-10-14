В Нижнем Новгороде состоялось открытие форума «Города трудовой доблести»

В Гербовом зале Нижегородской ярмарки 14 октября состоялось торжественное открытие форума «Города трудовой доблести. Победа ковалась в тылу». Об этом сообщает «НТА-Приволжье».

Цель мероприятия — сформировать сообщество сохранения исторической памяти о вкладе тыла в общую Победу на базе городов, награжденных почетным званием «Город трудовой доблести». Форум организован при поддержке Фонда президентских грантов.

Известно, что президент России Владимир Путин направил ведущим мероприятия телеграмму, в которой поздравил участников, организаторов и гостей форума с открытием. В ней он выразил уверенность в том, что жители больших и малых городов будут с уважением «относиться к бесценному историческому, патриотическому, созидательному наследию легендарного поклонения победителей», а также внесут вклад в дело родной страны.

В форуме принимают участие около 200 представителей городов-обладателей почетного звания, а также крупнейших предприятий страны, награжденных за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны орденами и Красными Знаменами Государственного комитета обороны.

Участники представят актуальные и перспективные проекты, направленные на сохранение исторической памяти о трудовом подвиге. Мероприятие продлится до 16 октября.

Ранее в октябре сообщалось, что в Нижнем Новгороде нашли и обезвредили 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Его обнаружили в Сормовском районе. К месту находки приехали представители Росгвардии — они обследовали местность, обезвредили и вывезли снаряд, а затем уничтожили его, соблюдая требования безопасности.