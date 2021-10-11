В Нижнем Новгороде нашли и обезвредили снаряд времен ВОВ

В Сормовском районе Нижнего Новгорода прохожие обнаружили проржавевший снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород».

К месту находки приехали представители Росгвардии — они обследовали местность, обезвредили и вывезли орудие, а затем уничтожили его, соблюдая требования безопасности.

Оказалось, что горожане нашли 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, все еще представляющий опасность.

Ранее в Барнауле появился первый виртуальный музей тюркской культуры. В нем представлены трехмерные модели экспонатов из коллекций регионов Большого Алтая, в том числе образцы оружия, каменных изделий, ритуальных сосудов и археологических памятников. Посетители музея могут изучить параметры предмета, посмотреть его в разрезе и с разных сторон с помощью современных технологий.