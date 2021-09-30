Первый виртуальный музей тюркской культуры появился в Барнауле

В Барнауле появился первый виртуальный музей тюркской культуры. Об этом рассказал один из авторов проекта, профессор Алтайского государственного университета Сергей Грушин, передает ТАСС.

В музее представлены трехмерные модели экспонатов из коллекций регионов Большого Алтая, в том числе образцы оружия, каменных изделий, ритуальных сосудов и археологических памятников.

«Экспонаты тюркской культуры представлены в разных музеях мира, в том числе стран Центральной Азии, поэтому у нас нет целостного их восприятия. Мы решили собрать самые яркие и значимые экспонаты и объединить их на одной площадке», — рассказал Грушин.

По его словам, посетители виртуального музея могут изучить параметры предмета, посмотреть его в разрезе и с разных сторон. В дальнейшем в музее представят модели не только экспонатов, но и целых археологических памятников.

На данный момент специалисты отсняли и обработали 80 экспонатов из музеев Алтайского края и Республики Алтай. Ведутся переговоры с музеями Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Монголии по включению в виртуальный музей их коллекций тюркского периода. Часть договоренностей уже достигнута, но ученые пока не могут выехать на территории других стран из-за пандемии.