В нацпарке «Таганай» откроется выставка с необычными экспонатами

В нацпарке Т«аганай» в Челябинской области откроется выставка «Наука о Таганае», на которой туристов познакомят с необычными экспонатами. Об этом сообщает агентство «Доступ» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Выставка откроется 30 сентября.

Посетителей ознакомят с термографом, солонцом, приборами, которые работали на метеостанции «Таганай-гора», журналами исследований, образцами минералов и моделью кормушки для животных.

Ранее сообщалось, что в «Таганае» завершается благоустройство. На двух маршрутах в нацпарке появились настилы, информационные таблички и указатели, информационные аншлаги, интерактивный стенд, кормушки и скворечники.