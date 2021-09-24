Нацпарк «Таганай» благоустроили

В Челябинской области завершается благоустройство нацпарка «Таганай» — на двух маршрутах появились настилы, информационные таблички и указатели. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Так, на тропе На краю леса установили входную группу, информационные аншлаги, указатели, интерактивный стенд, кормушки и скворечники, а также деревянный настил на заболоченном участке, а также на новой тропе к Большой Каменной реке.

Альтернативный маршрут проложили через смотровую площадку «Тещин язык», где туристы смогут увидеть уникальное геологическое обнажение. При этом расстояние осталось прежним — около 5,5 километра.

Как объяснили в нацпарке, обустройство инфраструктуры поможет снизить нагрузку от туристов на природные объекты даже при высокой посещаемости.

Ранее сообщалось, что за прошедший летний сезон национальный парк Куршская коса принял рекордное за всю историю количество посетителей — 1,3 тысячи туристических групп. Как рассказал директор нацпарка Анатолий Калина, согласно официальным данным, количество туристов в этом году увеличилось на 30 процентов.