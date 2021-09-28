В Коми открыли интерактивный чум-музей

В селе Ижма республики Коми состоялось открытие интерактивной этнокультурной площадки «ЧУМового музея» под открытым небом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Презентация выставочного комплекса прошла в центральном доме культуры села Ижма. Отмечается, что музей, который представлен в виде чума — традиционного жилища ижемских оленеводов, и воссоздает бытовой уклад коренных жителей. Так, посетители могут ознакомиться с внутренним убранством традиционного жилища, увидеть предметы различной кухонной утвари, орудия труда и промысла.

Проект «ЧУМовой музей» является частью многофункционального комплекса «Ижемское подворье». В рамках этой программы в Сыктывкаре будет обустроена первая этно-культурная площадка под открытым небом, на которой жители и гости региона смогут познакомиться с традиционной оленеводческой культурой и бытом коми-ижемцев.

Сообщается, что вокруг чума будут оборудованы площадки для проведения образовательных программ, мастер-классов, а также интерактива — метание тынзяна на хорей и аркана, прыжки через нарты и прочее.

Ранее в сентябре в Коми археологи провели раскопки стоянок древних людей. Так, в ходе экспедиции, которая прошла в июле-августе на территории Троицко-Печорского района, археологам республики удалось провести раскопки стоянки Мартюшевская VIII.