В библиотеке Алтайского края представили редкую книгу конца XIX века

Библиотечный фонд Алтайского института развития образования имени Адриана Топорова представил выставку редкой книги конца XIX века — поэмы «Фауст» Гете в переводе российского писателя Афанасия Фета. Об этом сообщается на сайте администрации Алтайского края.

Специалисты института сообщили, что перевод «Фауста» был сделан Фетом в 1882-1888 годах и считается самым удачным. До лирика над переводом поэмы в разное время работали и другие известные русские поэты — Василий Жуковский, Александр Грибоедов, Федор Тютчев, Дмитрий Веневитинов и Алексей Толстой.

В 1889 году книга была выпущена издательством Адольфа Маркса в Санкт-Петербурге, к 140-летию со дня рождения Гете. Ее размеры — 42 на 33 сантиметра, объем — 100 страниц. В перевод добавлены 25 листов иллюстраций в эстампах знаменитого немецкого художника Энгельберта Зейбертца, выполненных в старогерманском стиле.

«Для печати гравюр также была использована бумага высшего качества, изготовленная фабрикой Печаткина в Красном Селе, а наборный шрифт специально был отлит в "Словолитиях О.И. Леман" в Санкт-Петербурге. Медные гравированные пластины для эстампов были специально изготовлены в Париже», — рассказали сотрудники института.

Отмечается, что в библиотеку института книга поступила в 1939 году. В настоящее время в России осталось лишь несколько экземпляров такого издания «Фауста».

Ранее в октябре в Республике Алтай отметили День алтайского языка. Так, в Национальной библиотеке имени Чевалкова прошли ежегодные краеведческие чтения. Их участники также смогли присоединиться к викторине «Элен чакка-энчи болгон эдискелӱ эрке тилим».