В Смоленске появились граффити-портреты известных россиян

В Смоленске создали серию из десяти граффити со знаменитыми уроженцами Смоленской области

В Смоленске появились граффити-портреты известных уроженцев Смоленской области. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что теперь в городе можно увидеть изображения летчика-космонавта Юрия Гагарина, князя Григория Потемкина, путешественника и географа Николая Пржевальского, писателя-фантаста Айзека Азимова и народного артиста СССР Анатолия Папанова. Часть работ была нарисована при поддержке Фонда президентских грантов.

«Проект "Я рисую историю" реализуется в течение нескольких лет и предполагает создание выставочной экспозиции стрит-арта под открытым небом. Ежегодно по проекту появляются три-четыре изображения. С 2017 года создано 10 крупномасштабных рисунков», — рассказал один из исполнителей проекта, художник Антон Панфилов.

По его словам, в настоящее время заканчивается работа над портретом портрет ветерана Великой Отечественной войны Виктора Якунин. Его изображение появится на фасаде одной из смоленских школ.

В рамках проекта в этом году в регионе провели международный фестиваль граффити. В нем приняли участие художники из Мексики, Германии и Испании.