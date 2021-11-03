В смоленский нацпарк привезли шесть зубров

Национальный парк «Смоленское Поозерье» в Смоленской области получил шестерых зубров. Об этом сообщается на сайте Окского заповедника, откуда прибыли животные.

Как отмечается, группу зубров во главе с девятилетним самцом по кличке Мезин в смоленский нацпарк привезли из Рязанской области в конце октября. Вместе с Мезином на новое место прибыли пять самок — Мевита, Мерешка, Метида, Меховушка и Мерязка. Путешествие животные перенесли хорошо.

«Выйдя из транспортировочных клеток, самочки ушли в дальнюю часть загона, а Мезин стал обследовать новую территорию. И сразу нашел кормушки с овсом, березовые ветки, траву и сено», — рассказали в заповеднике.

Там также добавили, что 10 ноября планируют отправить в «Смоленское Поозерье» еще четырех зубров.

В настоящее время на территории Смоленской области проживают 40 зубров. К концу года в регион планируют завезти еще 19 особей из Рязанской и Орловской областей.