В Томске спасатели вытащили из Белого озера ослабшую утку

В Томске спасатели вытащили из Белого озера замерзшую ослабшую утку и передали ее орнитологам. Об этом рассказал представитель городской поисково-спасательной службы Владлен Кузьменчук, передает РИА Томск.

По словам Кузьменчука, очевидцы сообщили, что утка вмерзла в лед и не может улететь. Когда спасатели прибыли на место, они выяснили, что утка не примерзла ко льду, а плавала по поверхности воды.

«Она была ослаблена и не могла улететь. Спасатели с помощью сачка достали ее из озера», — сказал он.

После «спасательной операции» утку передали орнитологам.

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