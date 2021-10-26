В Ялте спасли и пересадили выросшую на постаменте сосну

В Ялте спасли выросшую на постаменте сосну от вырубки. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Каким-то чудом сосна выросла на "скелете" недостроя на улице Тимирязева. При расчистке площадки под строительство школы подрядчик снес все, кроме единственного столба с деревом, а местные жители попросили его спасти», — объяснила чиновница.

Павленко также добавила, что дерево пересадили в сквер имени Данилевского: место для сосны выбиралось вместе с общественностью. Она заверила, что за ним будут бережно ухаживать работники Зеленстроя.

Ранее в октябре сообщалось, что в Русско-Немецкой Швейцарии в Казани высадят полсотни сосен. Студент факультета лесного хозяйства и экологии Казанского государственного университета Ильнур Хуснутдинов выращивал саженцы в собственном парнике в поселке Отары. Организаторы акции хотят таким образом возродить старую традицию посвящения студентов-первокурсников в профессию.

