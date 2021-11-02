В Ингушетии увеличилось поголовье овец и коз

В Ингушетии по итогам трех кварталов 2021 года поголовье овец и коз увеличилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом сообщает ТАСС.

В конце сентября поголовье крупного рогатого скота составляло 69,1 тысячи голов, что на 2 процента больше по сравнению с прошлым годом. Из них коров насчитывается 35,97 тысячи голов (на 5,9 процента больше), овец и коз — 289,79 тысячи (на 32 процента больше).

В регионе за этот период произвели 6,2 тысячи тонн мяса и птицы, а также более 94 тонн молока и 18,8 миллиона яиц. Производство молока, по данным Росстата, увеличилось на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Ранее власти Ингушетии рассказали о планах увеличить поголовье мелкого рогатого скота в республике в 2021 году на 10 тысяч голов.