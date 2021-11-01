Россиянка испекла брауни весом почти 1,5 тонны и попала в Книгу рекордов

Кондитер из Магаса (Республика Ингушетия) Луиза Цицкиева испекла гигантский брауни длиной 127,5 метра и общей массой 1345 килограммов. Пирожное внесли в Книгу рекордов России. Об этом сообщается на портале «Это Кавказ».

«У нас в Ингушетии много спортсменов-рекордсменов, есть победители олимпиад, есть очень талантливые мастера, а мне хотелось, чтобы в этом ряду появилась женщина с мирной и доброй профессией», — рассказала Цицкиева.

По ее словам, на приготовление пирожного ушло девять мешков сахара по 50 килограммов и 200 килограммов шоколада. Всего на один десерт было потрачено 260 тысяч рублей. «Просто чтобы всю эту красоту разместить, нам понадобилось 123 стола. Но оно того стоило», — отметила Цицкиева.

Ранее в Ингушетии два школьника установили новые спортивные мировые рекорды. Ибрагим Льянов отжался 11 111 раз, а Абдул-Рахима Гетагазова простоял в планке 11 часов 11 минут. За соблюдением правил при выполнении упражнений наблюдали независимые эксперты, в том числе главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко.