Сотни альпинистов из России и других стран пройдут подготовку в Ингушетии

Около 500 альпинистов смогут пройти подготовку на базе лагеря «Кязи» до июня 2022 года

Около 500 альпинистов из разных регионов России и зарубежных стран пройдут подготовку в Джейрахском районе горной Ингушетии. Об этом сообщает интернет-издание «Ингушетия».

Занятия всех уровней альпинистской подготовки будут проводиться на базе альплагеря «Кязи» до июня 2022 года. После обучения сотни участников смогут совершить восхождения от первой до пятой категории трудности. В течение этого времени также предусмотрено проведение клубных и региональных соревнований по альпинизму в различных классах.

В материале отмечается, что у руководства клуба налажено тесное взаимодействие с администрацией района, органами МЧС, Пограничного управления по Республике Ингушетия, а также региональным Минспорта.

В октябре сообщалось, что в горах Ингушетии на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника восстановят старинную каменную мечеть. Специалисты уже закончили необходимые подготовительные работы — провели предварительные раскопки и санитарную очистку территории, а также произвели замеры мечети. Сейчас эксперты занимаются подготовкой документов для получения разрешения на реставрацию.