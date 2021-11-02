В Приморье тигрица осмотрела новое место для жилья и попала на видео

В Приморье заметили амурскую тигрицу, которая осмотрела новое место для жилья и попала на видео. Запись публикуют специалисты на официальном сайте национального парка «Земля леопарда».

В ролике видно, как животное стоит в листьях около входа в каменный грот. Затем хищница смотрит по сторонам и медленно заходит в найденную пещеру, «словно домашняя кошка, которая нашла пустую коробку». После этого на кадрах продемонстрированно, как та вылазит из скалы и снова осматривается.

По данным специалистов, краснокнижное животное, возможно, разыскивает место для будущего потомства, однако достоверно неизвестно, зачем хищница все-таки лазила в грот. Предполагается также, что тигрица могла найти это место впервые. По этой причине она решила пролезть в углубление в скале, «проявляя свойственное всем кошкам любопытство».

Ученые идентифицировали особь по узору полос на теле. В итоге выяснилось, что это самка под номером Leo T34F. В приморском парке она впервые появилась в 2016-м в сопровождении матери. «На новом видео хищница выглядит здоровой. По оценкам специалистов, T34F сейчас около шести лет», — добавили в «Земле леопарда».

Ранее в Сихотэ-Алинском заповеднике тигрица устроила переправу через горную реку. В тот момент, когда шла по упавшему дереву, она также попала на видео. У тигрицы есть кличка Принцесса. На записи животное неспешно идет по природному мосту, перебираясь с берега на берег. Пользователи соцсети оценили тигриную походку.