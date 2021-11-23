В лофт-проекте «Синий Коридор» в Петрозаводске открылась выставка фотохокку, связанная с художественной культурой Японии. Об этом сообщает издание «Республика».

Главный организатор фотоконкурса — Академия фотографии Петрозаводска. Идея совместить хокку и снимки принадлежит представителю карельского филиала общества дружбы «Япония — Россия» Мстиславу Бичеву.

Всего на конкурс было представлено 120 фотохокку, присланных из разных городов России, однако один из участников живет в болгарском городе Казанлык.

Наградами для победителей стали сертификат на бесплатное обучение основам цифровой фотографии в Академии фотографии и книги по фотоискусству.

Ранее сообщалось, что в Краснодарекрае открылась экспозиция «Фотография вне времени». Посетители смогут увидеть минималистичные «Космические пейзажи» Александра Дымникова из Санкт-Петербурга, пикториальные «Времена года» Алексея Заморкина из Ставрополя, цветные абстракции Дмитрия Сеника из Краснодара и импрессионистские «Сказки» Светланы Тарасовой из Калуги.