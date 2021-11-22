Картину новосибирского художника Артема Лоскутова продали за 3,6 тысячи евро

Картину «Запрещенка» новосибирского художника Артема Лоскутова продали на российском аукционе Vladey за 3,6 тысячи евро (297 тысяч рублей). Об этом мужчина сообщил на своей странице в Instagram.

Речь идет о полотне, на котором изображена стилизованная банка сгущенного молока с этикеткой, украшенной словом «запрещенка». Размер картины составляет 200 на 150 сантиметров. Отмечается, что это самая большая картина художника.

«Сделал ее для выставки "МЕМуары" в Новом манеже в 2018. Висела там рядом с Врубелем. Что такое запрещенка, я надеюсь, никому тут объяснять не надо. Лично для меня это еще и штука, с которой я в свое время, так скажем, ворвался на сцену. То есть свидетельствую о наличии особой силы», — написал Лоскутов в соцсети.

Ранее стало известно, что с 29 октября по 21 ноября в новосибирском Центре культуры ЦК19 пройдет выставка сибирского китча. В экспозицию войдут работы дизайнера Олега Семенова, широкая публика увидит их впервые. В одном из залов выставочного пространства покажут больше 80 графических произведений, в том числе в жанре digital-art.