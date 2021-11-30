В Дагестане открыли первую «Школу туризма»

В Дагестане открылся первый центр по обучению гидов-экскурсоводов

В Махачкале открылся первый в Дагестане центр по обучению гидов-экскурсоводов «Школа туризма». Об этом сообщает ТАСС.

Торжественное открытие школы прошло в республиканском комитете по спорту, туризму и делами молодежи. Это совместный проект комитета и ООО «Региональный образовательный центр».

В школе доступны две программы обучения: «Управление туристической фирмой» и «Гид-экскурсовод». В ходе занятий обучающиеся получат знания и навыки, отвечающие требованиям и стандартам современного туристического сервиса. Основная часть занятий будет проходить на базе. Республиканского образовательного центра, а итоговая аттестация — в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам.

Программа обучения для гидов-экскурсоводов длится 256 часов. Выпускникам школы выдадут документы государственного образца.