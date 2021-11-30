Звезда фильма «Обыкновенное чудо» впервые рассказала о раке легких

Российская актриса Евгения Симонова впервые рассказала о борьбе с онкологией. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».

66-летняя звезда фильма «Обыкновенное чудо» отметила, что рак у нее был спровоцирован запущенной болезнью. «Воспаление легких, а у меня спектакль в Иркутске, билеты проданы. Ну воспаление легких — и что? Потеплее оделась, напилась антибиотиков, поехала в аэропорт, села в самолет, температуру сбила, приехала, сыграла, вернулась и продолжила лечиться. Потом опять съемки», — вспомнила Симонова. Она добавила, что в конечном итоге проблемы с легкими переросли в хроническую стадию.

В начале 2000-х врачи обнаружили на снимке затемнение. В 2013 году актриса поехала лечиться в Германию, где медики нашли у нее аденокарциному. Ей удалили всю нижнюю долю правого легкого, но уже через десять дней после операции Симонова играла на сцене театра.

Актриса известна по фильмам и сериалам, как «Обыкновенное чудо», «В бой идут одни "старики"», «Метод», «Афоня», «Школьный вальс», «Дети Арбата», «Дело гастронома №1» и «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант».