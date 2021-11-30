В Китае решили заменить пластик спермой

Китайские ученые из Тяньцзиньского университета решили заменить пластик спермой лосося. Исследователи создали экологически чистый аналог материала на основе ДНК рыб, пишет Euronews.

Специалисты совместили короткие нити ДНК спермы рыб с химическим веществом из растительного масла — получилось вещество гелеобразной консистенции, которому можно придать любую форму. Для застывания из материала удалили влагу с помощью сушки в вакуумной среде.

Исследователи отметили, что новый пластик прост в изготовлении, а его производство выделяет в атмосферу на 97 процентов меньше выбросов, чем выпуск традиционного. Кроме того, его можно легко и многократно перерабатывать. Для этого достаточно опустить изделие в воду — оно снова станет гидрогелем, пригодным для повторного использования.

Из подобного пластика ученые предлагают производить упаковку для техники и прочих вещей, которые необходимо хранить в сухом месте. Кроме того, исходным сырьем для экологически чистого материала могут стать отходы сельскохозяйственных культур, водоросли и бактерии.

Ранее испанские исследователи произвели пластиковую упаковку из кожуры томатов, ее создали из кожуры помидоров на пищевых предприятиях. Такой материал не уступает традиционному в прочности, но исчезает с поверхности Земли значительно быстрее.