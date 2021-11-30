Солнце оказалось неучтенным источником воды на Земле

Астрономы Университета Кертина в Австралии обнаружили, что Солнце является вероятным источником воды на Земле и других объектах Солнечной системы. Результаты научной работы предполагают, что астронавты могут получать воду из астероидов и лунных пород в случае пилотируемой высадки на Луну. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Исследователи обнаружили, что солнечный ветер, состоящий из заряженных частиц (в основном ионов водорода), создает воду на поверхности пылинок на астероидах, которые врезались в Землю в первые дни существования Солнечной системы. Изначально предполагалось, что вода попала на Землю благодаря астроидам класса С (темные углеродистые объекты), однако изотопный анализ продемонстрировал существование еще одного неучтенного источника.

Ученые проанализировали образцы астероида класса С Итокава, которые были собраны японским космическим зондом «Хаябуса» и принесены на Землю в 2010 году. Оказалось, что пылинки на астероиде содержат молекулы воды, что в целом соответствует 20 литрам на каждый кубический метр породы. По мнению исследователей, подобный процесс химического выветривания может происходить не только на астероидах, но и на более крупных космических телах, в том числе Луне.