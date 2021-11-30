Около 30 рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах

В аэропортах Москвы во вторник, 30 ноября, были задержаны и отменены в общей сложности около 30 рейсов, следует из данных онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

По информации на 12:30 по московскому времени, во Внуково задержаны пять рейсов и отменены еще два вылета, в Домодедово задержаны шесть рейсов, отменен один, а в Шереметьево задержаны пять рейсов, отменены еще десять.

Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета воздушных судов не сообщаются.

26 ноября в московских аэропортах также были отменены и задержаны около 30 рейсов. Так, во Внуково было задержано четыре рейса и отменено три вылета, в аэропорту Шереметьево задержаны пять рейсов, отменены девять, а в Домодедово задержаны девять рейсов.