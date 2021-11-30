В российском регионе пересчитали краснокнижных выдр

В Татарстане пересчитали живущих на территории республики выдр и норок

В Татарстане специалисты пересчитали живущих на территории республики выдр и норок. Об этом сообщает «МК Казань» со ссылкой на пресс-службу госкомитета российского региона по биоресурсам.

Так, согласно подсчетам, на данный момент в республике, в частности, обитают 2,5 тысячи особей американской норки. Эти животные встречаются в Мензелинском, Алькеевском, Алексеевском и Елабужском районах.

«Они обитают возле тех водоемов, где зимой имеется доступ к воде. Выдра живет в прибрежной полосе глубоких больших рек. Норка находит оптимальные условия существования на самых малых речушках, ручьях и ведет здесь оседлую жизнь», — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время выдры и норки в Татарстане считаются редкими и исчезающими видами. Из-за этого они внесены в Красную книгу республики.

