Ныряльщики сняли на видео огромного восьмиметрового «червя»

Ныряльщики, снимавшие видео у берегов Новой Зеландии, заметили необычное морское существо, напоминающее огромного восьмиметрового червя. Об этом сообщает сайт BGR.

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Один из ныряльщиков, видеооператор Стив Хатауэй, сразу понял, что имеет дело с так называемой пиросомой — колонией безвредных беспозвоночных в общей оболочке. Хотя размер отдельных особей не превышает нескольких миллиметров, вся колония целиком может вырастать до нескольких метров в длину.

Хатауэй давно мечтал увидеть это существо. Вместе с другом он почти час плавал возле пиросомы и за это время сфотографировал и снял ее на видео.

В 2018 году сообщалось, что жительница новозеландского города Крайстчерч опубликовала в Facebook фотографии странного морского существа. У него имелся длинный хвост с двумя придатками по бокам, на крыльях были когти, а пасть заполняли острые зубы.

