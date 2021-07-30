Огромные червеобразные твари захватили американский штат

В американском штате Флорида расплодились огромные червяги из Южной Америки. Об этом сообщает Флоридский музей еcтествознания.

Первую червеобразную тварь длиной около полуметра заметили и поймали сотрудники департамента рыбных ресурсов и дикой природы Флориды. Когда она умерла, ее отправили в музей для изучения. Анализ ДНК показал, что это широкоголовая червяга — безногая серовато-розовая амфибия, которая встречается в Колумбии и Венесуэле. Отчет об открытии был опубликован в научном журнале Reptiles & Amphibians.

За первой червягой последовали другие. Директор отдела герпетологии Флоридского музея еcтествознания Коулмен Шиши (Coleman Sheehy) утверждает, что получил еще несколько особей, пойманных в США. Он подозревает, что червяг привезли и выпустили аквариумисты. Попав в дикую природы, эти животные начали размножаться и превратились в очередной инвазивный вид, захватывающий Флориду.

Похожим образом в штат проникли темные тигровые питоны из Юго-Восточной Азии, анаконды, нильские вараны, трехметровые хищные арапаимы, обычно обитающие в Амазонке, ядовитые жабы и макаки-резус. Справиться с нашествием почти невозможно, хотя попытки предпринимались: власти Флориды объявляли денежные награды за истребление питонов, причем за особенно длинных платили больше. Победить змей так и не удалось.

О жизни червяг в дикой природе известно очень мало, но ничего особенно опасного в них нет, и, насколько известно, они не являются серьезными хищниками. Вероятно, станут поедать мелких животных и сами становиться добычей хищников покрупнее. Просто в фауне Южной Флориды появится еще один неместный вид Коулмен Шиши директор отдела герпетологии Флоридского музея еcтествознания

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