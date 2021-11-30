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На открывшемся форуме «Цирк будущего» обсудили проблемы современного цирка

На II Всероссийском цирковом форуме «Цирк будущего» обсудили проблемы современного цирка
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Фото: Росгосцирк

До пандемии цирки в России ежегодно посещали около 10 миллионов человек. По данным Росстата, это вторая по популярности активность для семей с детьми. Задача Росгосцирка — обеспечить зрителям качественный цирковой продукт, безопасность и комфортные условия пребывания в цирке. Об этом сообщил глава госкомпании Сергей Беляков на II Всероссийском цирковом форуме «Цирк будущего», открытие которого состоялось накануне.

В рамках форума состоялся открытый разговор о будущем цирков и цирковых студий России. Руководители цирковых коллективов подняли немало волнующих и острых тем, касающихся техники безопасности, мастер-классов от действующих артистов в цирках, финансирования, профессионального циркового образования педагогов студий.

«Мы понимаем, что участники детских цирковых студий — это наши потенциальные будущие артисты. Поэтому всегда готовы к сотрудничеству, готовы помогать руководителям самодеятельных коллективов, которые порой на личном энтузиазме ведут работу, — сказал глава Росгосцирка. — Есть некоторые юридические нюансы, мы постараемся их уладить, чтобы наиболее эффективно работать с подрастающим поколением цирковых артистов».

При этом Сергей Беляков отметил, что прежде, чем пускать цирковые студии на манеж, следует провести большую подготовительную работу. В том числе, ремонты и реконструкции цирков. На сегодняшний день закрыт Уфимский цирк, на капремонте — Красноярский, Челябинский и Пензенский филиалы.

В следующем году уйдут на реконструкцию еще 5 цирков компании –Волгоградский, Иркутский, Воронежский, Тверской и Екатеринбургский государственные цирки.

В числе специальных гостей форума выступили также генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, президент Ассоциации передвижных цирков Роман Коробко, советник генерального директора Росгосцирка Анатолий Марчевский. Главный режиссер Российской государственной цирковой компании Елена Петрикова провела для участников форума практикум режиссуре детских представлений.

Как отметила исполняющая обязанности президента Федерации деятелей культуры Ульяна Гаитова, форум проходит при поддержке Министерства культуры РФ. В нем примут участие около 150 человек в офлайн формате, и порядка 500 – онлайн. Помимо участников из России, также заявлены представители из Белоруссии и Казахстана

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