Тысячи человек вынудят сделать тесты на омикрон-штамм из-за одного зараженного

У жителя Дании нашли омикрон-штамм коронавируса. Это пятый случай заражения данным вариантом инфекции в стране. На выходных мужчина посетил концерт, на котором было две тысячи зрителей, в связи с чем каждого из них вынудят сделать ПЦР-тест на наличие инфекции, сообщает телекомпания TV2 Nord.

Речь идет о концерте датского диджея Мартина Дженсена, который прошел в Ольборге. Тысячи зрителей также должны будут пройти тестирование повторно 3 декабря. Особое внимание уделят тем, у кого есть симптомы заражения коронавирусной инфекцией: им предстоит соблюдать карантин.

При этом директор Ольборгского конгрессно-культурного центра Николай Хольм отметил, что на самом концерте находились примерно 1,6 тысячи человек, еще около 400 человек участвовали в шоу в соседнем зале. Однако и те и другие принимали участие в совместном мероприятии по окончании выступлений.

Ранее врач из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Унбен Пиллэй (Unben Pillay) перечислил основные симптомы, которые проявляются при заражении омикрон-штаммом коронавируса: как правило, речь идет о симптомах гриппа, сопровождающихся сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле.