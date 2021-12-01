Врач из ЮАР раскрыл основные симптомы омикрон-штамма

Врач из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Унбен Пиллэй (Unben Pillay) перечислил основные симптомы, которые проявляются при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Его слова передает Bloomberg.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент у заразившихся заболевание протекает преимущественно в легкой форме, однако делать долгосрочные выводы пока рано. «Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле», — раскрыл он. По мнению Пиллэя, указанные симптомы похожи на проявления болезни и в другие волны COVID-19.

Ранее профессор и заведующий кафедрой инфекционных заболеваний в госпитале Кейптауна Марк Менделсо назвал способ борьбы с омикрон-штаммом коронавируса. По его словам, наиболее эффективно от заболевания защитит вакцинация. Эксперт не исключил, что штамм может уклоняться от иммунной системы, что увеличит количество повторных заражений.