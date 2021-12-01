Профессор назвал способ борьбы с омикрон-штаммом коронавируса

Профессор и заведующий кафедрой инфекционных заболеваний в госпитале Кейптауна Марк Менделсо назвал способ борьбы с омикрон-штаммом коронавируса. Он подчеркнул в беседе с РЕН ТВ, что против него поможет только вакцинация.

«На данный момент ничего не изменилось, основной совет, главный способ предотвратить распространение пандемии — вакцинация. Это первый элемент предотвращения. Хорошая вакцина — только вакцина в чьем-то плече, не на полке», — заявил специалист.

Он добавил, что прививки — это основа коллективного иммунитета. Профессор напомнил, что омикрон-штамм, как и другие, передается по воздуху, поэтому необходимо соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и по возможности открывать окна, чтобы воздух циркулировал в помещении.

Менделсо посоветовал тем, кто почувствовал себя плохо, изолироваться и ожидать результатов теста, таким образом можно минимизировать риск распространения инфекции.

Профессор не исключил, что штамм может уклоняться от иммунной системы, что увеличит количество повторно зараженных людей. В настоящее время неизвестно, насколько тяжело протекает повторное заболевание, однако существующие вакцины эффективно защищают от тяжелого течения болезни, госпитализаций и летальных исходов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все существующие в России вакцины от COVID-19 эффективны от омикрон-штамма коронавируса. Она добавила, что ПЦР-тестирование, которое проводится в России, также способно выявить новый штамм. По последним оценкам, омикрон-штамм коронавируса в России не выявлен.

11 ноября в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529. Первые случаи заражения зарегистрировали 24 ноября.

