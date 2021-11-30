В Роспотребнадзоре оценили эффективность российских вакцин против омикрон-штамма

Глава Роспотребнадзора Попова: все существующие в РФ вакцины защищают от омикрон-штамма

Все существующие в России вакцины от COVID-19 эффективны от омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Попова добавила, что ПЦР-тестирование, которое проводится в России, также способно выявить новый штамм. По последним оценкам, омикрон-штамм коронавируса в России не выявлен.

Кроме того, Попова заявила, что в России за последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости COVID-19 на восемь процентов. По ее словам, если сравнивать начало ноября с сегодняшним днем, снижение составило 16 процентов. Вместе с тем снижение заболеваний пневмонией, выявленной в первые дни, составила 30 процентов, добавила Попова. Это говорит о стабилизации ситуации с коронавирусом в целом, уточнила она.

11 ноября в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529. Первые случаи заражения зарегистрировали 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон», его опасность признали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По словам врачей из ЮАР, при заражении новым вариантом COVID-19 не пропадают обоняние и вкус, отмечается только повышение температуры и упадок сил. У большинства пациентов сильно повышается пульс.

