Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 на восемь процентов

В России за последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости COVID-19 на восемь процентов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией. Трансляция ведется на YouTube-канале «Россия 24».

По ее словам, если сравнивать начало ноября с сегодняшним днем, снижение составило 16 процентов. Вместе с тем снижение заболеваний пневмонией, выявленной в первые дни, составила 30 процентов, добавила Попова. Это говорит о стабилизации ситуации с коронавирусом в целом, уточнила она.

Однако ситуация с COVID-19 в российских регионах разная. В семи субъектах наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, среди них Амурская, Челябинская, Сахалинская области, Хабаровский край, Приморский край и Республика Дагестан.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России вакцинировались от COVID-19 свыше 70 миллионов человек. По его словам, за прошлую неделю увеличилось количество вакцинированных россиян старше 60 лет. Это категория, вызывающая наибольшую тревогу, так как пожилые болеют тяжелее, уточнил министр.