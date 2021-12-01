Британский политолог объяснила причины разлада России и Украины после 2014 года

Виктория Хадсон: Россия неэффективно работала с украинской молодежью до 2014 года

Россия проводила неэффективную работу с молодежью на Украине до 2014 года, что могло стать причиной разлада между странами. Свое предположение объяснила постдокторант Королевского колледжа в Лондоне, специалист по российской «мягкой силе» Виктория Хадсон в разговоре с «Лентой.ру».

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Политолог уверена, что Москва уделяет слишком мало внимания работе с молодежью, хотя это направление очень перспективно. Согласно результатам исследования Хадсон, российская политика «мягкой силы» на Украине была неэффективной и не улучшила имидж Москвы среди местной молодежи.

Хадсон отмечает, что украинцев отпугивала «прямолинейная» и «иерархическая» политика России: в качестве ценностей «русского мира», по ее словам, продвигаются духовность, моральные устои и традиционализм, в особенности православного толка.

Результаты общественного мнения от 2021 года показывают, что большинство украинцев поддерживают вступление Киева как в европейское объединение, так и в Североатлантический альянс.