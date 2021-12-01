Вирусолог усомнился в создании универсальной вакцины от COVID-19 из антитела

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «Лентой.ру» усомнился в том, что на основе открытого в Китае моноклонального антитела можно создать универсальную вакцину от COVID-19.

Ранее появилась информация о том, что китайские ученые получили из крови человека, переболевшего COVID-19 в тяжелой форме, моноклональное антитело 35B5, которое якобы способно нейтрализовать разные штаммы COVID-19 и может послужить основой для разработки универсальной вакцины.

Сделать вакцину из моноклонального антитела невозможно, рассказал Альтштейн. По его словам, его можно применять в качестве профилактики на короткий срок. «Моноклональное антитело — это равносильно тому, что называлось иммунная сыворотка. Как правило, сыворотку применяют при кори, если ребенок заболел в группе, всей группе можно ввести такую сыворотку, и группа будет на некоторый срок защищена — такое применение», — рассказал вирусолог.

Также профессор отметил, что моноклональное антитело можно использовать для лечения, однако для того, чтобы оно показывало эффективность, его нужно вводить в первый день заболевания.

«Вводить такое моноклональное антитело всем здоровым людям нецелесообразно, потому что иммунитет недолгий, он примерно месяц будет длиться, а стоить это антитело будет очень много. В результате оно для ограниченной профилактики годится, для лечения, если только в первый день заболевания. Но кто будет в первый день заболевания вводить такое дорогое лекарство, если человек еще не сильно болен? Ведь каждый надеется, что у него все пройдет и без этого легко, а через 23 дня уже поздно вводить такое лекарство, оно не поможет. Поэтому это интересная и полезная работа, но это никакой не переворот и не сенсация», — заключил Альтштейн.