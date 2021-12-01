На Украине объяснили отсутствие мобилизации

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала Live объяснил отсутствие мобилизации в стране на фоне заявлений об угрозе нападения со стороны России. Запись доступна на YouTube.

Арестович заявил, что мобилизация является огромной нагрузкой для экономики страны.

«Мы можем продержать в готовности резервистов месяц, а поскольку в России стратегическая инициатива, они могут сдвинуть нападение на месяц. Мы распустим резервистов — и здесь они нападут или они сделают вид, что нападают, доведя кризис в Украине до пика», — пояснил он.

Арестович сказал, что призыв резервистов состоится, когда будут подлинные признаки наступления. «Пока таких признаков нет, есть перевод российской группировки в высшую степень боевой готовности», — добавил он.

По словам Арестовича, если Россия решит атаковать Украину, это будет видно не менее чем за трое суток.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив». «Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них на столе», — заверил министр.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что НАТО не знает намерений России по отношению к Украине, но готовится к возможному применению военной силы со стороны Москвы.

В Кремле подчеркивают, что не вынашивают никаких агрессивных планов.