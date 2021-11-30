Глава НАТО заявил о подготовке Запада к нападению России на Украину

НАТО не знает намерений России по отношению к Украине, готовится к возможному применению военной силы с российской стороны и призывает Москву и Минск к более прозрачным военным учениям. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров иностранных дел стран альянса, пишет ТАСС.

«У нас нет никакой ясности и уверенности, в чем конкретно заключаются намерения России в отношении Украины, которые меняются со временем. (...) НАТО должна быть готова к сценарию, что Россия использует военную силу, и мы готовимся к этому», — приводит агентство слова Столтенберга.

«Сейчас мы видим недостаток транспарентности, мы видим необычайную концентрацию военных сил и мы видим обострившуюся и очень агрессивную риторику», — продолжил политик в связи с предполагаемым скоплением российских войск у границ Украины.

Ранее 30 ноября в США предложили финансово надавить на Россию из-за предполагаемой угрозы Украине.

