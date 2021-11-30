В США предложили надавить на Россию из-за войск у границы с Украиной

Было бы уместно давить на Россию из-за наращивания присутствия войск у границы с Украиной. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по банковским, жилищным и городским делам сената Конгресса США, пишет ТАСС.

Таким образом она ответила на предложение одного из сенаторов: по его мнению, Вашингтону стоит направить «жесткий сигнал» Москве, давление должно быть «значительным и ощутимым». «Я согласна с тем, что это уместно», — приводит агентство ответ Йеллен.

Ранее на ту же тему высказывались в американском оборонном ведомстве: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга обвинил РФ в том, что она продолжает наращивать численность своих войск рядом с границей Украины.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что на границе с Украиной ничего не происходило, передислокации и маневры российских войск проводились на российской территории. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также говорил, что Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никаких наступлений ни на кого.