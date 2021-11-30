США обвинили Россию в продолжении наращивания войск у границ Украины

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга обвинил Россию в том, что она продолжает наращивать численность своих войск рядом с границей Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем видеть передвижения, мы продолжаем видеть увеличение их сил», — заявил официальный представитель Минобороны США. Он уточнил, что речь идет якобы о «подразделениях комбинированного характера», которые «продолжают собираться на, или не на, но вблизи украинской границы», за чем Вашингтон «продолжает с большой тревогой наблюдать».

Представитель Пентагона добавил, что США «продолжают призывать Россию быть более транспарентной в отношении того, что она делает, каковы ее намерения».

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что на границе с Украиной ничего не происходило, «передислокации и маневры» российских войск проводились на российской территории. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также говорил, что Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никаких наступлений ни на кого.