Захарова прокомментировала сообщения об угрозе нападения России на Украину

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала сообщения об угрозе нападения РФ на Украину, передает корреспондент «Ленты.ру».
По словам Захаровой, такие заявления, звучащие из США и других стран НАТО, ничем не подкреплены. «Такой настоящий хор. К этому хору не сразу, но присоединился и Киев. Сначала они отрицали некую активность на своих рубежах», — отметила она во время брифинга в четверг, 25 ноября.
Представитель МИД утверждает, что на границе с Украиной ничего не происходило, «передислокации и маневры» российских войск проводились на российской территории. «Цель той массированной информационной кампании заключается в нагнетании антироссийской истерии», — заявила Захарова.
Ранее Мария Захарова отвергла обвинения Франции и Германии в отказе России от переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. «Ни устно, ни письменно мы не отказывались от переговоров, мы обсуждали повестку и итоговый документ», — отметила дипломат.