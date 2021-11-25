Захарова опровергла отказ России от переговоров по Донбассу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла обвинения некоторых стран Европы — в частности, Франции и Германии — в адрес России, якобы отказавшейся от переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Ее слова прозвучали на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ну где в опубликованных нами документах мы отказались [от "нормандского формата"], где хоть строчка? Ни устно, ни письменно мы не отказывались от переговоров, мы обсуждали повестку и итоговый документ», — заявила дипломат, обвинив Париж и Берлин в искажении позиции Москвы.

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По словам представителя МИД, европейские страны занимаются дезинформацией в рамках неких «пиар-акций». Из-за этого мирное урегулирование конфликта затрудняется, уверены в министерстве.

В начале ноября появилась информация о том, что страны могут вскоре сесть за стол переговоров в «нормандском формате». Однако Москва позже опровергла эти данные, объяснив, что министр иностранных дел Сергей Лавров не сможет провести встречу в ближайшее время из-за плотного графика. Кроме того, российская сторона якобы призывала германскую и французскую согласовать проект итогового заявления, но этого не произошло.

Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас выразили сожаление из-за отказа России от «нормандского формата» по разрешению ситуации с Украиной. В ответ МИД России опубликовал переписку Лаврова, дабы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи дипломатов. В ней министр действительно призывает коллег согласовать проект итогового заявления, но, судя по всему, не получает ответа.