В МИД России объяснили публикацию переписки Лаврова

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил корреспонденту «Известий», что публикация дипломатической переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегами из Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом не вызывает вопросов.

Российский дипломат отметил, что здравомыслящие и разумные люди способны сделать выводы из документов. Рябков пояснил, что Россия пошла на такой шаг для того, чтобы каждый смог сопоставить факты, даже если не очень доверяет заявлениям официальных российских представителей, в том числе на высоком уровне.

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По словам Рябкова, эти документы не подлежат коррекции. «Каждый здравомыслящий, разумный человек просто делает выводы из того, что он видит. Очевидно, что наши коллеги по нормандскому формату передергивают, когда выставляют Россию недостаточно заинтересованной в конструктивной работе», — сказал он, добавив, что им прежде всего необходимо скорректировать свою линию на подрыв минского пакета мер и «заставить себя все-таки жестко говорить с Киевом».

Ранее Лавров объяснил публикацию переписки с коллегами из Германии и Франции. Он отметил, что в опубликованной переписке с главами МИД Франции и ФРГ четко прослеживается саботаж, который последовательно осуществляется Киевом в отношении минских договоренностей.

17 ноября российский МИД опубликовал переписку главы министерства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи дипломатов в «нормандском формате» и «предотвратить дальнейшие спекуляции» на эту тему. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что публикация переписки — доказательство того, что российская сторона не саботирует переговоры по Донбассу в «нормандском формате».