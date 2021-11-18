В МИД объяснили публикацию переписки Лаврова с Францией и Германией

Захарова: переписка Лаврова доказывает, что РФ не саботирует переговоры по Донбассу

Публикация переписки главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции — доказательство того, что российская сторона не саботирует переговоры по Донбассу в «нормандском» формате. Так смысл этого шага объяснила официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет РИА Новости.

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«Проблема в том, что эти оценки давали те, кто представляет страны, то есть, это были не экспертные оценки, такое мнение высказывали люди, которые находились в контакте с российской стороной, вели эту переписку», — ответила Захарова на звучавшие обвинения в саботаже.

Захарова подчеркнула, что позиция РФ в этом вопросе не была направлена на саботаж и какую-либо блокаду переговоров и решения проблем.

В среду, 17 ноября, российский МИД опубликовал переписку главы министерства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи дипломатов в «нормандском формате» и «предотвратить дальнейшие спекуляции» на эту тему.

Ранее главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас выразили сожаление из-за «отказа» России от «нормандского формата» по разрешению ситуации с Украиной.