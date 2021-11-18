Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Германии и Франции

Сергей Лавров о публикации переписки с главами МИД Франции и ФРГ: можно сказать, достали

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил публикацию переписки с коллегами из Германии и Франции Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом. Слова министра приводит РИА Новости.

«Ну, все люди, можно сказать — достали. Моим самим же коллегам наверное не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, [президент РФ Владимир] Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так», — заявил министр, указав, что в опубликованной переписке с главами МИД Франции и ФРГ четко прослеживается саботаж, который последовательно осуществляется Киевом в отношении минских договоренностей.

«Они не хотят выполнять "Минск", они хотят его переписать», — считает Лавров.

17 ноября российский МИД опубликовал переписку главы министерства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи дипломатов в «нормандском формате» и «предотвратить дальнейшие спекуляции» на эту тему. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что публикация переписки — доказательство того, что российская сторона не саботирует переговоры по Донбассу в «нормандском формате».

Известно, что переписка была опубликована после того, как главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас выразили сожаление из-за «отказа» России от «нормандского формата» по разрешению ситуации с Украиной.