«Нормандские» переговоры по Украине переживают кризис из-за устаревания самого переговорного формата, который на протяжении достаточно длительного срока позволил достигнуть поставленные цели лишь частично. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог и председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани.

По его словам, ситуацию осложняет то, что в Германии в скором времени произойдет смена канцлера, а во Франции скоро пройдут президентские выборы. Политолог предложил заменить существующий формат на новый и более действенный. «Необходимо определить новый переговорный механизм, также принимая во внимание политические изменения в Париже и Берлине», — отметил Грациани.

Он добавил, что в настоящий момент проблема Донбасса навряд ли является приоритетной для Франции и Германии, и даже простое составление дорожной карты для разрешения конфликта на юго-востоке Украины может быть расценено как успех для нового немецкого канцлера Олафа Шольца и нового президента Франции, в случае если Эммануэль Макрон проиграет выборы.

На прошлой неделе российский МИД обнародовал переписку министра Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи дипломатов в «нормандском формате». Глава МИД объяснил, что в опубликованной переписке четко прослеживается саботаж, который последовательно осуществляется Киевом в отношении минских договоренностей.