Париж раскрыл сферы для сотрудничества с Россией

Глава МИД Франции заявил о возможном сотрудничестве с РФ по Ирану, Афганистану и Кавказу

У Парижа и Москвы есть ряд сфер, в которых возможно внешнеполитическое сотрудничество. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Le Monde.

Дипломат отметил, что для продвижения вперед Пятая республика может работать в координации с РФ по некоторым моментам. «В первую очередь — по Ирану, где мы пытаемся возобновить ядерные переговоры. Затем — по Афганистану, где мы разделяем позицию о необходимости избежать возрождения терроризма», — раскрыл он.

Среди сфер для сотрудничества с Россией глава французского МИД также назвал работу над стабильным миром на Кавказе, в частности между Арменией и Азербайджаном. «Диалог необходим, особенно в кризисные времена», — подытожил он. При этом Ле Дриан отметил, что по темам Сахеля и Украины между российской и французской стороной существуют глубокие разногласия.

Ранее стало известно, что Германия и Франция возмутились публикацией переписки глав МИД Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым относительно встречи дипломатов в «нормандском формате». Во внешнеполитических ведомствах заявили, что приняли к сведению решение обнародовать эти конфиденциальные обсуждения.