Германия и Франция возмутились публикацией переписки глав МИД с Лавровым

Германия и Франция возмутились публикацией переписки глав МИД Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления представителей ведомств.

Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел Лаврова обнародовать эти конфиденциальные обсуждения. Мы рассматриваем этот шаг как нарушение дипломатической практики МИД ФРГ

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Аналогичное заявление сделал представитель французского МИД. Он подчеркнул, что такой подход противоречит дипломатическим правилам и практике, добавив, что решение Лаврова было принято к сведению.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель отметила, что не удивлена публикацией переписки российским МИД. Она добавила, что читает многие свои письма в газета, и в этом смысле скрывать нечего.

С чего все началось

17 ноября российский МИД опубликовал переписку главы министерства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи дипломатов в «нормандском формате» и «предотвратить дальнейшие спекуляции» на эту тему. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что публикация переписки — доказательство того, что российская сторона не саботирует переговоры по Донбассу в «нормандском формате».

Известно, что переписка была опубликована после того, как главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас выразили сожаление из-за «отказа» России от «нормандского формата» по разрешению ситуации с Украиной.

Комментарии МИД России

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал решение обнародовать дипломатическую переписку с главами МИД Германии и Франции об организации переговоров в «нормандском формате».

Ну, все люди, можно сказать — достали. Моим самим же коллегам наверное не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так Сергей Лавров глава МИД России

Он подчеркнул, что в обнародованной переписке четко отображается суть саботажа, который последовательно осуществляет украинский режим в отношении минских соглашений. По словам министра, Киев не хочет выполнять «Минск», надеясь его переписать.

Лавров добавил, что встреча в нормандском формате состоится только тогда, когда Украины выполнит положения Минских соглашений, а именно признает особый статус Донбасса и закрепит его в конституцию, а также безусловные амнистии и проведение выборов по всем правилам на основе принципов ОБСЕ.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление представителя немецкого МИД о том, что Франция и Германия внесли несколько конкретных предложений по встрече в «нормандском формате», которые Москва якобы отвергла.

Она призвала партнеров внести ясность и сделать определенные заявления, от каких именно предложений отказалась Россия, «огласить весь список».

В МИД Германии в четверг, 18 ноября, заявили, что на протяжении нескольких месяцев ФРГ и Франция работали над реализацией конкретной мирной повестки дня на основе Минских договоренностей. В Берлине объяснили, что европейские партнеры внесли несколько идей о встрече в «нормандском формате» в октябре. При этом дипломаты уточнили, что Россия якобы отказалась принять инициативы.

Мнения о публикации

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил, что публикация переписки Лаврова с Ле Дрианом и Маасом является нетипичной практикой, однако она призвана отвести необоснованные претензии к российской дипломатии.

Это нетипичная практика. Я думаю, что это связано с тем, что идет большая волна упреков, которые формируют образ России как страны, которая ничего не хочет и все отвергает. Видимо, чтобы этого избежать, первоисточник публикуется. Не знаю, подействует ли это. Скорее всего, нет Федор Лукьянов директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Лукьянов указал, что желание России показать истинное положение дел связано в целом с кризисом дипломатических отношений, когда отсутствует достоверная информация и страны друг другу не доверяют, а не конкретно с отношениями с Францией и Германией.

Профессор Дипломатической академии Александр Вавилов в интервью радио Sputnik выразил уверенность, что Париж и Берлин должны отреагировать спокойно, поскольку необходимо поставить все точки над i.

И здесь понятна позиция российского МИД. Почему — потому что самое главное расхождение состоит в том, что мы говорим: прежде чем организовывать встречу в «нормандском формате», нужно договориться, о чем вести разговор. Ведь до сих пор никто этого не знает, потому что украинцы не выполняют тех обязательств, которые ими были взяты Александр Вавилов профессор Дипломатической академии

По словам Вавилова, публикация переписки глав МИД не является новшестом в дипломатической практике. Он заключил, что такие инциденты бывали неоднократно.

Ранее Лавров заявлял, что урегулирование конфликта на Украине могло бы ускориться, если бы Вашингтон заставил Киев уважать позицию США и СБ ООН по соблюдению «Минска-2». По его словам, никаких новых дат по проведению встречи в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе не обсуждается.