Захарова обратилась к МИД Германии после заявлений по «нормандскому формату»

Представитель МИД России Захарова призвала Францию и ФРГ к конкретике по Донбассу

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление представителя немецкого МИД о том, что Франция и Германия внесли несколько конкретных предложений по встрече в «нормандском формате», которые Москва якобы отвергла, она высказалась в своем Telegram-канале.

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Дипломат призвала партнеров ввести ясность. «Это какие же? Хотелось бы услышать от партнеров конкретику: какие предложения они сделали, и от каких Россия отказалась? Просьба огласить весь список», — обратилась она к Парижу и Берлину после заявлений по Донбассу.

В МИД Германии в четверг, 18 ноября, заявили, что на протяжении нескольких месяцев ФРГ и Франция работали над реализацией конкретной мирной повестки дня на основе Минских договоренностей. В Берлине объяснили, что европейские партнеры внесли несколько идей о встрече в «нормандском формате» в октябре. При этом дипломаты уточнили, что Россия якобы отказалась принять инициативы.

В ФРГ призвали Москву вернуться за стол переговоров и продолжить диалог в утвержденных форматах.